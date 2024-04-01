Учиться в колледжах стало престижным — Глава Башкирии

«Мы обязаны создавать для этих ребят условия, в которых они смогут получить действительно хорошее образование и востребованную специальность. Несколько лет назад мы всерьез взялись за систему среднего профессионального образования. Кадровый вопрос — один из главных вызовов для нашей экономики. И решать его надо системно и последовательно», — поделился своими мыслями руководитель региона.



В этих целях в первую очередь в республике решили поддержать талантливых преподавателей и мастеров производственного обучения. В 2022 году учредили 10 ежегодных грантов в размере 690 тыс. рублей для лучших из них, в 2023 году увеличили их количество до 20.