Учиться в колледжах стало престижным — Глава Башкирии

«Мы обязаны создавать для этих ребят условия, в которых они смогут получить действительно хорошее образование и востребованную специальность. Несколько лет назад мы всерьез взялись за систему среднего профессионального образования. Кадровый вопрос — один из главных вызовов для нашей экономики. И решать его надо системно и последовательно», — поделился своими мыслями руководитель региона.
В этих целях в первую очередь в республике решили поддержать талантливых преподавателей и мастеров производственного обучения. В 2022 году учредили 10 ежегодных грантов в размере 690 тыс. рублей для лучших из них, в 2023 году увеличили их количество до 20.
Кроме того, за последние 5 лет в колледжах Башкортостана появилось 188 новых мастерских, оснащенных современным оборудованием. По этому показателю мы вошли в пятерку регионов страны. 79 из этих мастерских созданы по нацпроекту «Образование».
А также запустили большую программу комплексного капитального ремонта учреждений СПО — впервые за три десятка лет. Ежегодно на эти цели выделяется по полмиллиарда рублей. Теперь о такой программе, уже в масштабах страны, объявил президент Владимир Путин. Объединение федеральных и республиканских ресурсов к 2030 году позволит навести порядок во всех колледжах и общежитиях региона.
На протяжении последних лет колледжам выделяются гранты на оснащение оборудованием, создание коворкинг-зон и медиацентров.
«Сегодня Башкортостан — один из первых регионов, где открылся Центр опережающей профессиональной подготовки. Еще один отраслевой центр, по горнодобывающей промышленности, будет открыт в этом году», — рассказал Радий Хабиров.