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Розыгрыши коллег 1 апреля устраивает каждый восьмой хабаровчанин

А вот над руководителем подшутить решается лишь каждый десятый.

Источник: Freepik

Шутки и розыгрыши на работе считает уместными 1 из 2 горожан. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob (16+) приняли участие представители экономически активного населения, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу SuperJob.

Каждый второй хабаровчанин назвал уместными розыгрыши и шутки среди коллег.

63% опрошенных считают, что юмор скорее помогает в рабочем процессе.

Розыгрыши коллег 1 апреля устраивает каждый восьмой (13%). Решается подшутить над руководителем лишь каждый десятый. Становились объектом подколов на работе 1 апреля 16% опрошенных.

Мужчины более лояльны юмору на работе, чаще разыгрывают сослуживцев и сами становятся объектом шуток 1 апреля.

Горожане до 34 лет чаще шутят над коллегами, но не над руководством. Начальников не боятся разыгрывать сотрудники старше 45 лет.

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