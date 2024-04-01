В Воронеже отменили спектакль со звездами и два гастрольных концерта

В Воронеже в апреле отменили несколько гастрольных концертов и спектаклей. Предположительно, на покупательский спрос повлияла трагедия в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл».
Организаторы спектакля «Примадонны» с артистами сериалов, запланированного на 15 апреля в ВКЗ, сообщили, что показ отменяется.
Отменили представление «Битва Хитов — Michael Jackson против Queen. Лазерное симфо-рок-шоу», которое планировалось 20 апреля в МТС Live Нall. Можно сдать билеты.
Выступление оркестра Cagmo «Фортепианный концерт Людовико Эйнауди № 1», запланированного на 13 мая в филармонии, тоже отменили.
Теперь про переносы.
Спектакль Московского классического театра «Мастер и Маргарита», который должны были показать в ВКЗ 2 апреля, перенесли на 1 октября.
Концерт «ХХ век — авангардисты и традиционалисты» в рамках абонемента № 4а, планировавшийся 14 апреля в филармонии, перенесли на 19 мая.
Концерт оркестра Cagmo «Симфония Король и Шут, Концерт #2» — в МТС Live Холл переносится на 6 апреля, а еще одно выступление Cagmo «Симфония Линкин Парк» в ВКЗ перенесли на 26 мая.
Концерт «Унесенные призраками. Симфонический саундтрек», планировавшийся в ВКЗ 23 апреля, перенесли на 27 сентября.
Концерт «Оперная классика и Пушкинского слова волшебство», запланированный на 24 апреля в ВКЗ, перенесли на 13 июня.