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Шестидневная неделя и длинные выходные ожидают россиян в конце апреля

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр — РИА Новости Крым. Шестидневная рабочая неделя и длинные выходные ожидают россиян в конце апреля — начале мая этого года. Об этом напомнили в Роструде.

Источник: РИА "Новости"

«В конце апреля нас ожидает шестидневная рабочая неделя, с 22 по 27 апреля включительно, после этого будет целых четыре выходных дня подряд», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что суббота 27 апреля станет рабочим днем из-за переноса выходного на понедельник 29 апреля. В результате длинные выходные, приуроченные к майским праздникам, продлятся с 28 апреля по 1 мая.

Об учреждении пяти дополнительных нерабочих праздничных дней Херсонской области ранее сообщал губернатор Владимир Сальдо.

Дополнительные нерабочие дни также объявлены в Крыму в связи со следующими праздниками: 12 апреля — Ораза-байрам, 6 мая — Светлое Христово Воскресение (Пасха), 17 июня — Курбан-байрам и 24 июня — Святая Троица. Дополнительные нерабочие праздничные дни по случаю указанных праздников объявляют в Крыму ежегодно.