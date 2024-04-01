Шестидневная неделя и длинные выходные ожидают россиян в конце апреля

«В конце апреля нас ожидает шестидневная рабочая неделя, с 22 по 27 апреля включительно, после этого будет целых четыре выходных дня подряд», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что суббота 27 апреля станет рабочим днем из-за переноса выходного на понедельник 29 апреля. В результате длинные выходные, приуроченные к майским праздникам, продлятся с 28 апреля по 1 мая.
Об учреждении пяти дополнительных нерабочих праздничных дней Херсонской области ранее сообщал губернатор Владимир Сальдо.
Дополнительные нерабочие дни также объявлены в Крыму в связи со следующими праздниками: 12 апреля — Ораза-байрам, 6 мая — Светлое Христово Воскресение (Пасха), 17 июня — Курбан-байрам и 24 июня — Святая Троица. Дополнительные нерабочие праздничные дни по случаю указанных праздников объявляют в Крыму ежегодно.