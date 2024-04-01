Итоги недели. Что важного произошло в Воронежской области с 25 по 31 марта

На текущей неделе стало известно, что среди погибших во время теракта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» есть несколько уроженцев Воронежской области. Губернатор Александр Гусев пообещал оказать их родственникам поддержку на уровне региона. Согласно последним официальным данным, всего в результате теракта, произошедшего 22 марта, погибли 144 человека, в том числе пять детей, пострадало — более 550 человек. Всего в рамках дела были задержаны 12 человек. Арестованы 10 из них, в том числе четверо непосредственных исполнителей — граждане Таджикистана. Им грозит пожизненное лишение свободы.