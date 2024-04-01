Итоги недели. Что важного произошло в Воронежской области с 25 по 31 марта

РИА «Воронеж» продолжает подборку самых важных и интересных событий минувшей недели. О том, что случилось в Воронежской области с 25 по 31 марта — в одном материале.
Акция недели
В субботу, 30 марта, когда исполнилось девять дней со дня теракта в «Крокус Сити Холле», в Воронеже на площади Победы волонтеры и представители молодежных общественных организаций из зажженных свечей выложили фигуры журавлей и надпись «Скорбим», рядом — возложили цветы. Затем состоялась панихида — погибших почтили минутой молчания.
Поддержка недели
В Воронежской области расширили меры поддержки ветеранов специальной военной операции (СВО) и членов их семей. За новые льготы проголосовали депутаты регионального парламента. Среди мер поддержки: освобождение участников СВО от уплаты транспортного налога и компенсация проезда детям участников спецоперации. Губернатор Александр Гусев также призвал оказывать помощь в трудоустройстве демобилизованным участникам СВО по новым принципам.
Потери недели
На текущей неделе стало известно, что среди погибших во время теракта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» есть несколько уроженцев Воронежской области. Губернатор Александр Гусев пообещал оказать их родственникам поддержку на уровне региона. Согласно последним официальным данным, всего в результате теракта, произошедшего 22 марта, погибли 144 человека, в том числе пять детей, пострадало — более 550 человек. Всего в рамках дела были задержаны 12 человек. Арестованы 10 из них, в том числе четверо непосредственных исполнителей — граждане Таджикистана. Им грозит пожизненное лишение свободы.
Кроме того, стало известно, что на борту военно-транспортного самолета Ил-76, потерпевшего крушение 12 марта в Иваново, находились два уроженца Воронежской области. Бортинженеру старшему лейтенанту Георгию Левашову было 28 лет. Лейтенанту Дмитрию Блинову незадолго до катастрофы исполнилось 23 года. В последние дни месяца с военнослужащими простились родные и близкие. Губернатор Александр Гусев от себя лично и от имени правительства Воронежской области выразил соболезнования родным и близким всех погибших в катастрофе.
Назначение недели
Во вторник, 26 марта, Совет народных депутатов Новоусманского района Воронежской области проголосовал за сложение полномочий исполняющего обязанности главы района Еленой Дергановой. С 28 марта Елена Дерганова приступила к исполнению обязанностей в новой должности — министра внутренней политики Воронежской области.
Будущего главу Новоусманского района изберут в рамках конкурса и по итогам голосования районных депутатов. Конкурсная комиссия будет состоять из восьми человек, половину из них назначил Совет депутатов, а другую — губернатор Воронежской области. Обязанности главы исполняет Сергей Вишняков, занимающий пост заместителя. Соответствующее решение принял Совет народных депутатов.
Награда недели
Генеральный директор РИА «Воронеж» Наталья Филь стала победителем премии Союза журналистов России «Золотое перо России» и была отмечена специальным призом «Лучший медиаменеджер года».
Кроме того, Региональное Информационное Агентство «Воронеж» стало членом Союза предприятий печатной индустрии России — Гильдии издателей печатной продукции (ГИПП). Соответствующий сертификат генеральному директору холдинга Наталье Филь вручил президент Союза Алексей Иванов.
Указы недели
На портале региональных органов власти был опубликован указ о проведении весеннего призыва в Воронежской области. Документом среди прочего утверждены основной и резервный составы областной призывной комиссии. Председатель основного состава комиссии — губернатор Александр Гусев.
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан на военную службу в период с 1 апреля по 15 июля 2024 года. В документе указано, что в рамках весенней кампании призовут 150 тыс. человек в возрасте от 18 до 30 лет.
Россияне, призванные весной и летом 2024 года на срочную военную службу, не будут участвовать в специальной военной операции. Срок службы по призыву остается неизменным. Как и ранее, он составит один год.
Решение недели
С понедельника, 1 апреля, в Воронежской области устанавливается особый противопожарный режим. На период его действия жителям региона запрещается разводить костры в лесах, на территориях поселений и городских округов, территориях садоводческих некоммерческих товариществ, огороднических некоммерческих товариществ, полосах отвода линий электропередач, железных и автомобильных дорогах.
Жителей Воронежской области, которые будут жечь костры или поджигать траву в период особого противопожарного режима, станут выявлять с помощью беспилотных летательных аппаратов. Разрешения на полеты в рамках таких рейдов получило ГУ МЧС по Воронежской области.
Матч недели
В воскресенье, 31 марта, воронежский ФК «Факел» провел первый домашний матч в рамках весенней части сезона Российской-премьер лиги (РПЛ). Игра завершилась со счетом 0:0. На Центральном стадионе профсоюзов присутствовали 12 255 зрителей. Матч начался с минуты молчания в память о погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».
Анонсы недели
В Воронеже с 18 по 19 мая состоится фестиваль «Русское лето». В этом году организаторы сделали акцент на знаковых персонах русского патриотического движения — писателе Александре Проханове, философе Алексее Чадаеве, военкоре Семене Пегове и других активистах и волонтерах. Кроме того, планируется большой патриотический концерт, хедлайнерами которого станут группы «25/17» и «Лампасы».
На текущей неделе также сообщили, что парад уличных театров в рамках XIII Международного Платоновского фестиваля искусств в 2024 году пройдет в Воронеже на Петровской набережной.
Стали также известны даты проведения в Воронеже международного фестиваля садов и цветов «Город-сад» — 7 и 8 сентября. Событие пройдет в Центральном парке. Основная тематика фестиваля будет приурочена к Году семьи.
Цифра недели
По состоянию на воскресенье, 31 марта, в Воронежской области затоплены девять низководных мостов на территории шести муниципальных образований. Фактический уровень воды на объектах превышен от 3 см до 100 см. В региональном МЧС отмечают, что все затопленные низководные мосты специально спроектированы для пропуска половодья и затапливаются практически ежегодно.