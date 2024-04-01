Жителям Иркутска рассказали, как не стать жертвами мошенников

Представитель правоохранительных органов отметил, что следует быть осторожными при звонках с незнакомых номеров и не верить обещаниям легкой выгоды или спасения близких через перевод денег. В ходе беседы около 50 жителей Иркутска получили консультации от сотрудников банка по предотвращению мошеннических действий.