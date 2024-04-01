Жителям Иркутска рассказали, как не стать жертвами мошенников

В рамках иркутского проекта «Активное долголетие» прошла первая «Встреча с экспертом». Это новый формат общения с пожилыми жителями, где можно обсудить актуальные вопросы с представителями различных организаций и учреждений. Организатором мероприятия выступило управление по реализации общественных инициатив администрации города.
— Во время встречи временно исполняющий обязанности заместителя начальника МУ МВД России «Иркутское» полковник Евгений Склянов поделился информацией о методах, которые используют мошенники, и о работе правоохранительных органов по их предотвращению, — говорят в администрации города.
Представитель правоохранительных органов отметил, что следует быть осторожными при звонках с незнакомых номеров и не верить обещаниям легкой выгоды или спасения близких через перевод денег. В ходе беседы около 50 жителей Иркутска получили консультации от сотрудников банка по предотвращению мошеннических действий.
Проект «Активное долголетие» включает разнообразные мероприятия для пожилых горожан, такие как курсы фитнеса, танцев, театрального искусства, рисования, языковые курсы и другие.