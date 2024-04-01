Горку сломали на детской площадке в Ленинском округе Иркутска

Всего два года назад в Ленинском округе Иркутска по адресу Ярославского, 215 установили детский городок, но на прошлой неделе вандалы сломали горку на этой площадке. Об этом сообщают в думе Иркутска со ссылкой на телеграм-канал депутата думы Дмитрия Ващука.