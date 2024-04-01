Горку сломали на детской площадке в Ленинском округе Иркутска

Всего два года назад в Ленинском округе Иркутска по адресу Ярославского, 215 установили детский городок, но на прошлой неделе вандалы сломали горку на этой площадке. Об этом сообщают в думе Иркутска со ссылкой на телеграм-канал депутата думы Дмитрия Ващука.
— По информации специалистов, горку настолько сильно повредили, что восстановить ее невозможно. Из-за этого придется демонтировать весь детский городок, — говорит депутат.
По словам сибиряка, это не первый подобный случай. Ранее похожая ситуация происходила по адресу: улица Севастопольская, 152. Там новый комплекс простоял всего несколько месяцев из-за вандалов.
В думе убедительно просят беречь общедомовое имущества, а также призывают вместе создавать для детей комфортные условия, чтобы им было где играть и заниматься спортом.