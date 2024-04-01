Почти половина жителей Красноярска в рабочей переписке использует эмодзи

Половина жителей Красноярска использует эмодзи в рабочих переписках. Об этом сообщается в исследовании портала «Авито Работа».
Аналитики опросили более 7 тысяч работающих жителей Красноярска и выяснили что они используют для коммуникации и как относятся к эмодзи в рабочих чатах.
Выяснилось, что красноярцы для коммуникации используют звонки (60%), мессенджеры (65%), электронную почту (50%). При этом 48% красноярцев используют эмодзи в рабочей переписке.
21% используют эмодзи с коллегами, которые их понимают, 20% иногда выражают с помощью них эмоции, 9% используют регулярно.
При этом 49% респондентов стараются не использовать эмодзи в рабочей переписке.
69% работников в возрасте от 18 до 24 лет используют эмодзи в рабочей переписке, также их применяют 28% работников старше 65 лет.
Сами жители Красноярска в основном хорошо относятся к использованию эмодзи в деловой переписке (30%). Ещё 17% относятся нейтрально, 2% относятся негативно.
Ранее сообщалось о том, что лишь 40% красноярских дачников будут высаживать картошку в этом сезоне.