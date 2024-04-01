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Новосибирцы оставили коробку с мертвой крысой на аллее в Первомайском районе

Жители Первомайского района Новосибирска пожаловались на мертвую крысу на аллее.

Источник: Предоставлено читателем

Жители Первомайского района Новосибирска бросили умершую домашнюю крысу посреди аллеи. На безответственное отношение к питомцу пожаловалась местная жительница Марина.

— Утром я выгуливала собаку, и посреди аллеи мы обнаружили коробку с крысой. Видно, что она домашняя. Это сделал кто-то из жителей района. Могли выбросить по пути на работу или в кружки, — предположила Марина.

Инцидент произошел в парке напротив автотранспортного предприятия на улице Приграничной. Выброшенный питомец стал проблемой для новосибирцев, выгуливающих собак. Также на аллее часто гуляют мамы с колясками и дети. Марина переживает, что животное может быть переносчиком инфекций.