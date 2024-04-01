Новость о беспилотнике в Нижегородской области оказалась фейком

Далее, кочуя из паблика в паблик, «новость» обрастала новыми подробностями, и вот уже её подхватили многие региональные СМИ, не удосужившись проверить факты. Параллельно с этим в соцсетях стали разгонять вброс о том, что многим нижегородцам якобы пришла рассылка от МЧС с предупреждением об угрозе атаки БПЛА. Однако в комментариях ни один человек не подтвердил, что ему приходило подобное сообщение. В самом ведомстве также открестились от рассылки.