Новость о беспилотнике в Нижегородской области оказалась фейком

Информация о беспилотнике, который якобы видели в небе жители Лысковского района, оказалась фейком. Как выяснила «Комсомольская правда — Нижний Новгород», «новость» запустил в качестве рекламы один из нижегородских телеграм-каналов.
Слухи о пролетевшем беспилотнике поползли по нижегородским пабликам около полудня 31 марта, когда во многих сообществах появился пост с текстом «Жители заметили в небе низколетящий беспилотник. Очевидцы тут же сообщили в полицию. Подробности в комментариях». В комментариях была прописана ссылка на тот самый паблик, который и заказал эту «гениальную» рекламу. Возможность комментирования для подписчиков при этом была отключена. Где-то посты выходили под видом обычной информации, а где-то с пометкой «реклама».
Такие посты появились во многих нижегородских пабликах — где-то даже с пометкой «реклама».
Далее, кочуя из паблика в паблик, «новость» обрастала новыми подробностями, и вот уже её подхватили многие региональные СМИ, не удосужившись проверить факты. Параллельно с этим в соцсетях стали разгонять вброс о том, что многим нижегородцам якобы пришла рассылка от МЧС с предупреждением об угрозе атаки БПЛА. Однако в комментариях ни один человек не подтвердил, что ему приходило подобное сообщение. В самом ведомстве также открестились от рассылки.
— ГУ МЧС России по Нижегородской области данных сообщений не рассылало, — подтвердили в пресс-службе управления. Также никакой информации о каких-либо сбитых в регионе беспилотниках не проходило.
«Новость» тут же подхватили региональные СМИ.
То, что нижегородцы чувствительно отнеслись к этим тревожным сообщениям, которые к тому же исходили от ведущих средств массовой информации региона, не удивительно, поскольку беспилотники к нам уже прилетали. Так, в ночь на 1 марта в Дзержинске были перехвачены сразу три БПЛА, а 12 марта беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Кстове.
Кстати, по российским законам распространение ложной информации с целью вызвать опасение или панику среди населения может повлечь наказание вплоть до уголовной статьи. Непонятно, чем руководствовался рекламодатель, размещая подобные материалы ради накрутки подписчиков.