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Грозы тянутся к Петербургу. Одна «тихо умерла», но родилась новая ячейка

Грозы подходят к Петербургу.

Сейчас в Ричмонде: +11° 2 м/с 82% 756 мм рт. ст. +13°

В небе над Ленинградской областью утром 1 апреля идёт активная грозовая деятельность. Её фиксирует канал «Грозы в Санкт-Петербурге и области», собирающий данные радаров и грозопеленгаторов. В центре Петербурга тем временем начался дождь.

В начале ночи грозы только подходили к границам области, затем начали образовываться прямо над территорией области. Затем, после 9 часов, канал сообщил, что утренняя гроза «тихо умерла, не дойдя до границ города», зато над Финским заливом сформировалась ещё одна ячейка. До Петербурга ей пока далеко.

А вот ночные сообщения.

Напомним, сегодня в регионе аномально тепло: в Петербурге до 18 градусов, а в южных районах Ленобласти — до 22. Завтра резко похолодает.