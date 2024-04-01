На Дону запретили ловить щуку

В ведомстве уточнили, что ограничения будут действовать два месяца, с 1 апреля до 31 мая.
Нерестовый запрет касается ряда водных объектов, которые находятся на территории Азовского, Аксайского, Веселовского, Пролетарского и других районов, акватории Таганрогского залива.
До 15 апреля во всех региональных водоемах запрещена ловля щуки, до 30 апреля — тарани, плотвы и кефали, до 15 июня — рыбца. Ловля судака и берша запрещена на всем Дону, от устья до Цимлянского водохранилища.
Эти меры призваны усилить охрану весенне-нерестующих видов рыб на территории Ростовской области.