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На Дону запретили ловить щуку

Ростовская область, 1 апреля 2024. DON24.RU. Сегодня в Ростовской области вводятся ограничения на вылов рыбы, связанные с ее нерестом. Об этом информирует Азово-Черноморское управление Росрыболовства.

В ведомстве уточнили, что ограничения будут действовать два месяца, с 1 апреля до 31 мая.

Нерестовый запрет касается ряда водных объектов, которые находятся на территории Азовского, Аксайского, Веселовского, Пролетарского и других районов, акватории Таганрогского залива.

До 15 апреля во всех региональных водоемах запрещена ловля щуки, до 30 апреля — тарани, плотвы и кефали, до 15 июня — рыбца. Ловля судака и берша запрещена на всем Дону, от устья до Цимлянского водохранилища.

Эти меры призваны усилить охрану весенне-нерестующих видов рыб на территории Ростовской области.

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