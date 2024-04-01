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На трассах Богучанского района ввели ограничения для большегрузов

Всему виной сложные погодные условия.

На дорогах Красноярского края снова ввели ограничения для большегрузов. Пока речь идет о трассах Богучанского района, где в настоящее время наблюдаются гололедица и плохая видимость, а под ограничение попали следующие участки:

Богучаны — Абан — Канск (протяженность 149 км), Богучаны — Кодинск (протяженность 113 км), Богучаны — Манзя (протяженность 82,5 км), Богучаны — Гремучий (протяженность 57 км), Красногорьевский — Шиверский (протяженность 23,5 км), Ангарский — Гремучий (протяженность 32 км), Гремучий — Шиверский (протяженность 27,5 км), Богучаны — Юрубчен — Байкит (протяженность 413 км), Ангарский — Иркинеево — Артюгино (протяженность 32,5 км), Артюгино— Манзя — Каменка (протяженность 98 км), Манзя — Каменка (протяженность 37,5 км), Октябрьский — Чунояр — Осиновый Мыс — Такучет (протяженность 53 км).

Водителей просят учитывать данную информацию и по возможности отложить долгие поездки до улучшения погоды.