В Красноярском крае с 1 апреля проиндексировали социальные пенсии на 7,5%

С 1 апреля 2024 года в нашем регионе проиндексировали социальную пенсию. Подробнее об изменениях в пресс-центре «Комсомольской Правды — Красноярск» рассказала управляющий ОСФР по краю Елена Лапко. Рассказываем, кому проиндексировали пенсию в Красноярском крае в 2024 году.
Кому проиндексировали пенсию в Красноярском крае в 2024 году
В отделении СФР рассказали, что с 1 апреля проиндексировали социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению на 7,5%. В Красноярском крае пенсии по государственному обеспечению получают 87 696 человек, из них получатели социальной пенсии — 84 655 человек.
Она не зависит от трудового стажа и пенсионных баллов. Может назначаться по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца.
Социальную пенсию по старости могут получить люди, которые никогда не работали или им не хватает стажа для назначения страховой пенсии. Для них возраст выхода на пенсию наступит на 5 лет позже. В 2024 году это — 68 лет для мужчин и 63 года — для женщин. К особой категории относятся и граждане из числа малочисленных народов Севера, для них возрастной порог ниже: 55 лет для мужчин и 50 — для женщин.
Социальную пенсию по инвалидности получают граждане I, II, III группы, у которых на момент обращения отсутствует право на страховую пенсию, либо ее размер меньше чем социальная. Кроме того, она может быть назначена детям, потерявшим кормильца.
Пенсии по государственному обеспечению получают участники и инвалиды Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, инвалиды с военной травмой, члены семей погибших военнослужащих и добровольцев, а также пострадавшие в результате радиационных катастроф и члены их семей, работники летно-испытательного состава.
Добавим, что индексация проведена автоматически. Обращаться в отделение СФР не надо.