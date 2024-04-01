В Красноярском крае с 1 апреля проиндексировали социальные пенсии на 7,5%

Социальную пенсию по старости могут получить люди, которые никогда не работали или им не хватает стажа для назначения страховой пенсии. Для них возраст выхода на пенсию наступит на 5 лет позже. В 2024 году это — 68 лет для мужчин и 63 года — для женщин. К особой категории относятся и граждане из числа малочисленных народов Севера, для них возрастной порог ниже: 55 лет для мужчин и 50 — для женщин.