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Защита Олега Митволя просит суд смягчить ему наказание

Адвокаты Олега Митволя направили ходатайство о смягчении наказания в Железнодорожный районный суд.

Источник: AP 2023

Бывший замглавы Росприроднадзора и председатель совета директоров Красноярск ТИСИЗ Олег Митволь просит суд заменить ему наказание с лишения свободы на принудительные работы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката осуждённого Михаила Шолохова.

По словам адвоката, они подали ходатайство в Железнодорожный районный суд Красноярска. Отмечается, что Митволь много времени провёл в СИЗО. Ходатайство может быть рассмотрено в течение месяца.

Напомним, что Митволя арестовали в июле 2022 года по подозрению в хищении более 900 млн рублей при подготовке к строительству метро в Красноярске. Его отправляли в СИЗО, где у него ухудшилось состояние здоровья.

В сентябре 2023 года Митволя приговорили к 4,5 годам колонии общего режима. Суд учитывал его сотрудничество со следствием и все смягчающие обстоятельства.

Ранее сообщалось о том, что Олег Митволь пытался оспорить приговор по делу о мошенничестве. Однако в изменении приговора ему было отказано.