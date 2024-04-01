Прямые авиарейсы в Яньцзы появились в расписании аэропорта Владивосток

Владивосток расширяет авиасообщение с Китаем, добавляя новые направления полётов. Теперь пассажиры смогут летать прямыми рейсами в китайский город Яньцзи дважды в неделю. Это стало возможным благодаря соглашению, достигнутому в результате визита, который мэр столицы Приморья нанёс в конце февраля в Яньбянь-Корейский автономный округ КНР. Среди прочих, во время поездки обсуждались вопросы возобновления туристического обмена и открытия новых авиалиний.