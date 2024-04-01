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В Красноярске дорожники вернулись к «зимним» работам (видео)

В Красноярске дорожные рабочие вновь приступили к уборке снега и наледи.

В Красноярске дорожные рабочие вновь приступили к уборке снега и наледи. Об этом сообщили в мэрии.

По данным городской администрации, сейчас специалисты активно прометают и чистят тротуары, а также посыпают особо опасные участки и остановочные пункты противогололедными материалами. Сегодня запланированы работы по уборке проезжей части, грейдированию обочин.

Кроме того, в ближайшее время специалисты будут откачивать воду и чистить ливневую канализацию на улицах: Семафорная, Ястынская, Шумяцкого, Светлогорская, Парашютная, Грунтовая, а также на переулке Медицинский, проспекте им. газеты «Красноярский рабочий».

Напомним, на минувших выходных, 31 марта, на Красноярск обрушился снег с дождем, что немного осложнило дорожную обстановку в городе. Температура воздуха за окном при этом варьировалась от −1 до +4 °C.

В первую неделю апреля, по прогнозам синоптиков, в Красноярске наконец-то установится стабильная плюсовая температура. Погода будет преимущественно облачной, временами — с прояснениями.