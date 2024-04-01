В Красноярске дорожники вернулись к «зимним» работам (видео)

Кроме того, в ближайшее время специалисты будут откачивать воду и чистить ливневую канализацию на улицах: Семафорная, Ястынская, Шумяцкого, Светлогорская, Парашютная, Грунтовая, а также на переулке Медицинский, проспекте им. газеты «Красноярский рабочий».