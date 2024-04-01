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Миша из новосибирского Зоопарка стал новым талисманом ХК «Сибирь»

Увидеть Мишу новосибирцы смогут с сезона 2024/2025.

Источник: Новосибирский зоопарк

С 1 апреля новым талисманов хоккейного клуба «Сибирь» стал Миша из Новосибирского зоопарка. Об этом сообщили в пресс-службе сборной.

Увидеть Мишу новосибирцы смогут с сезона 2024/2025. В зоопарке выразили надежду на то, что он станет достойным другом для команды.

Контракт с предыдущим талисманом — Снеговиком — клуб расторг по соглашению сторон.

Напомним, 28 марта стало известно, что тренерский штаб «Сибири» покинет команду 30 апреля. На следующий день клуб объявил, что новым главным тренером станет Анвар Гатиятулин.

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