Миша из новосибирского Зоопарка стал новым талисманом ХК «Сибирь»

С 1 апреля новым талисманов хоккейного клуба «Сибирь» стал Миша из Новосибирского зоопарка. Об этом сообщили в пресс-службе сборной.
Увидеть Мишу новосибирцы смогут с сезона 2024/2025. В зоопарке выразили надежду на то, что он станет достойным другом для команды.
Контракт с предыдущим талисманом — Снеговиком — клуб расторг по соглашению сторон.
Напомним, 28 марта стало известно, что тренерский штаб «Сибири» покинет команду 30 апреля. На следующий день клуб объявил, что новым главным тренером станет Анвар Гатиятулин.