1 апреля не задалось. Из-за шутки о бомбе в иркутском аэропорту завели дело

Самолёт, который должен был отправиться в 3:45 ночи 1 апреля из Иркутска во Владивосток с промежуточными посадками в Чите и Благовещенске был уже на 99 процентов готов к посадке, и 93 пассажира уже готовы были подняться в воздух, когда сотрудники авиакомпании услышали неприятную новость о «бомбе». Размышлять о том, шутка это или нет, было некогда: мало ли что могло прийти в голову подозрительному гражданину. «Взлететь на воздух» точно не хотелось никому.