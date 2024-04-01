1 апреля не задалось. Из-за шутки о бомбе в иркутском аэропорту завели дело

«У меня в багаже бомба»! Вот так необычно начался досмотр одного из пассажиров рейса «Иркутск — Владивосток» в ночь на 1 апреля. Конечно, всё можно было списать на День дурака, да и сам мужчина быстро сдался и начал убеждать всех, что это была всего-навсего шутка. Однако работникам воздушной гавани было не до смеха. Подробности в материале irk.aif.ru.
«Взлететь на воздух» не хотелось
Самолёт, который должен был отправиться в 3:45 ночи 1 апреля из Иркутска во Владивосток с промежуточными посадками в Чите и Благовещенске был уже на 99 процентов готов к посадке, и 93 пассажира уже готовы были подняться в воздух, когда сотрудники авиакомпании услышали неприятную новость о «бомбе». Размышлять о том, шутка это или нет, было некогда: мало ли что могло прийти в голову подозрительному гражданину. «Взлететь на воздух» точно не хотелось никому.
Как рассказали в пресс-службе авиакомпании, в соответствии с правилами авиационной безопасности командир воздушного судна принял решение: высадить пассажиров и выгрузить и пересмотреть заново весь багаж, который к тому времени уже успели загрузить на борт воздушного судна.
На эту процедуру специалистам потребовалось 3,5 часа. Всё это время пассажиры ждали своей участи в аэропорту. Что же до незадачливого шутника — его сняли с рейса и передали сотрудникам транспортной полиции. Известно, что самолёт смог вылететь из Иркутска только в 7:19 утра.
Язык до колонии доведёт?
Возможно, эта история — одна большая шутка? Всё-таки, 1 апреля — никому не верю? Но ситуация, хоть и выглядит, как первоапрельский прикол, произошла она на самом деле. Подробности корреспонденту irk.aif.ru рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления ГУ МВД России на транспорте.
«Действительно, при прохождении предполётного досмотра 35-летний уроженец Забайкальского края заявил, что имеет при себе взрывное устройство, — рассказали в транспортной полиции, — Транспортные полицейские получили сообщение о “шутнике” и провели осмотр всего багажа — бомбы обнаружено не было. Сам же мужчина пояснил сотрудникам, что не осознавал последствий своего поступка. Следователь возбудил уголовное дело по статье 207 УК РФ “Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или теракте”. Максимальное накзание, которое может грозить ему — до 5 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются».
Например, в июне прошлого года Октябрьский районный суд Иркутска назначил 2 года лишения свободы мужчине, который во время посадки на самолёт, летевший из Иркутска в Магадан, точно так же решил подшутить над работниками воздушной гавани и намекнул на бомбу, которую он спрятал в своей сумке. Однако на деле никаких взрывных устройств при себе у него не оказалось. Так один неудачный «подкол» превратил мужчину из юмориста в заключённого.
«Просим пассажиров быть ответственными и бдительными — наша с вами безопасность не может быть предметом для шуток. Берегите себя и уважайте других», — подчеркнули в авиакомпании.