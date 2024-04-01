В Прокопьевске в ручье утонула 6-летняя девочка

Как сообщают кузбасские следователи, в Прокопьевске возбуждено уголовное дело по факту гибели 6-летней девочки.
30 марта девочка вместе со своим малолетним братом и его другом рядом с домами по ул. Главной подошла к ручью. Поскользнувшись, она не удержала равновесие и упала в воду. Ребёнка стало уносить течением. На крики детей к прибежала мать и прохожий, который вытащил девочку из воды. Но она уже была мертва, прибывшая скорая лишь констатировала смерть ребёнка.
В совершении преступления подозревается мать девочки. Правоохранители рассматривают дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Следователи проанализируют причины и условия, приведшие к гибели ребёнка, проверят условия его воспитания и проживания. Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти.