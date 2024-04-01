В Прокопьевске в ручье утонула 6-летняя девочка

30 марта девочка вместе со своим малолетним братом и его другом рядом с домами по ул. Главной подошла к ручью. Поскользнувшись, она не удержала равновесие и упала в воду. Ребёнка стало уносить течением. На крики детей к прибежала мать и прохожий, который вытащил девочку из воды. Но она уже была мертва, прибывшая скорая лишь констатировала смерть ребёнка.