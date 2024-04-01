В Самаре продлили действие «пакетных» предложений по оплате проезда в общественном транспорте

Для держателей карт доступно 4 вида тарифов: 5 поездок за 165 рублей (33 рубля за 1 поездку); 10 поездок за 325 рублей (32,5 рубля за 1 поездку); 20 поездок за 640 рублей (32 рубля за 1 поездку); 40 поездок за 1240 рублей (31 рубль за 1 поездку).