Ветеринары из Красноярска рассказали об особенностях ухода за немецкой овчаркой от щенка до старости

По словам специалистов, эти собаки очень преданны и выносливы. Однако для того, чтобы питомец был здоровым и бодрым, нужно соблюдать правила.
Ветврачи рассказали, что одна из особенностей немецких овчарок, на которую стоит обратить внимание — их чувствительная кожа. Они могут быть склонны к аллергии. У собак этой породы может начаться аллергия на компоненты окружающей среды. Специалисты называют это атопическим дерматитом. Наружные паразиты, такие как блохи, чесоточные клещи и так далее, вызывают зуд.
«Поэтому очень важно вовремя обрабатывать питомца специальными препаратами по инструкции», — уточняет Полина Климкина.
Пищевая аллергия у животных бывает редко. Поэтому очень важно обратиться к ветеринару, если питомец чешется или вылизывается, у него появились проплешины и покраснения. Врач поставит диагноз и назначит необходимое лечение.
«Симптомы интоксикации: слюнотечение, судороги, нарушение координации, сонливость, слабость, угнетение, кома. Возможен летальный исход», — добавила Софья Климкина.
Ветеринар отметила также, что у немецких овчарок слабое место — это желудочно-кишечный тракт. По словам Климкиной, из-за этого собаки подвержены заболеваниям пищеварительной системы. Чаще всего, очень остро реагируют на погрешности в питании, что может привести к гастритам, панкреатитам и другим проблемам. Нередко подобные проблемы со временем переходят в разряд хронических и периодически обостряются всю жизнь.
«C самого раннего возраста необходимо подобрать хороший корм для питомца или обратиться к ветеринарному врачу-диетологу, чтобы составить натуральный рацион. Кормить только мясом, особенно маленького щенка — очень плохая идея. Это может привести к нарушению обмена кальция и фосфора и, как следствие — алиментарному гиперпаратериозу», — рассказала «МК в Красноярске» Полина Климкина.
«Крупные собаки часто становятся жертвами коварной и остро протекающей болезни заворота желудка. “Немцы” не исключение. Медлить нельзя, счет идет на минуты! Если вы заметили кашель, слюнотечение, одышку, беспокойство, раздутый живот, то экстренно обратитесь в клинику», — рекомендует Софья Климкина.
По словам ветеринаров, нет единого мнения, что именно приводит к завороту желудка. Большинство специалистов считает, что это совокупность многих факторов, в том числе погрешности в кормлении, хронических и острых заболеваниях пищеварительной системы. Особенно если владельцы не рвутся их лечить.
«Анатомические особенности собак крупных пород — длинные желудочные связки. Они считаются одной из ведущих причин. В целях профилактики подберите собаке качественную пищу, не давайте нагрузки после трапезы и не перекармливайте», — пояснила Полина Климкина.
Кроме того, владельцам немецких овчарок с самого раннего возраста и в течение жизни питомца врачи рекомендуют уделять внимание здоровью суставов. Крупные собаки подвержены артритам и артрозам. Кроме того, добавили специалисты, может возникнуть дисплазия тазобедренных суставов (их нестабильность). В целях профилактики можно пройти осмотр у ветеринарного врача-ортопеда и получить развернутую консультацию.
«Дозируйте нагрузки правильно с помощью профессиональных инструкторов на занятиях по дрессировке и спорту. При наличии хромоты, боли, нарушений походки, искривлении костей и других подозрительных симптомах не нужно заниматься самолечением. Тем более самостоятельно давать собаке обезболивающие — ни ветеринарные, ни человеческие! Это может сделать только специалист. Большинство обезболивающих для человека категорически запрещены для животных, так как могут вызвать кровотечение в желудочно-кишечном тракте, повредить почки и печень», — предупреждает Софья Климкина.
«Если вы увидели какую-то шишечку на коже или на молочной железе или еще где-то, то как можно скорее обратитесь в клинику. Желательно найти ветеринарного врача-онколога. Невозможно на вид или наощупь определить, что это и насколько опасно для питомца», — пояснила Полина Климкина, отметив, что эта рекомендация актуальна и для владельцев собак других пород, а также кошек.
По словам врачей, если собака резко потеряла в весе, аппетит пропал или снизился, появилась диарея (особенно должна насторожить диарея с кровью), возникла рвота — это тоже могут быть признаки онкологического заболевания.
Ранее ветеринары Климкины дали советы по хранению кормов для животных.