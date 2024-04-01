Ветеринары из Красноярска рассказали об особенностях ухода за немецкой овчаркой от щенка до старости

«Дозируйте нагрузки правильно с помощью профессиональных инструкторов на занятиях по дрессировке и спорту. При наличии хромоты, боли, нарушений походки, искривлении костей и других подозрительных симптомах не нужно заниматься самолечением. Тем более самостоятельно давать собаке обезболивающие — ни ветеринарные, ни человеческие! Это может сделать только специалист. Большинство обезболивающих для человека категорически запрещены для животных, так как могут вызвать кровотечение в желудочно-кишечном тракте, повредить почки и печень», — предупреждает Софья Климкина.