Что ждет хабаровчан в апреле 2024 года

Это индексация социальных пенсий, рост зарплат для сотрудников сферы здравоохранения, вопросы перерасчета оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Кроме того, новшества коснутся сдачи экзамена на получение водительских прав, сдачи квартир в краткосрочный найм и точек по продаже горячительных напитков. Но, обо всем по порядку.
Индексация пенсий
С 1 апреля социальные пенсии вырастут на 7,5%. Такая индексация производится каждый год. Сумма увеличения зависит от роста прожиточного минимума для пенсионеров и уровня инфляции. Выплаты получают те, у кого недостаточно подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии, а также граждане, имеющие инвалидность или потерявшие кормильца.
Индексация коснется и других категорий граждан, в том числе военнослужащих и добровольцев, ставших инвалидами из‑за военной травмы, участников ВОВ и пострадавших от радиационных или техногенных катастроф. Всего повышение коснется более четырех миллионов человек — на это в бюджете заложено почти 37,5 млрд рублей.
Повышение зарплат медиков
С 1 числа месяца во всех российских регионах должны увеличить окладную часть зарплаты врачей и медсестер, сохранив дополнительные выплаты. В Хабаровском крае окладная часть зарплаты медиков может вырасти на 50%. Также вступили в силу изменения относительно ежемесячных выплат медицинским работникам в малых городах и селах, повышенную сумму за первый месяц весны они получат в апреле.
Изменение экзамена в ГИБДД
Начали действовать новый регламент МВД по сдаче практического экзамена на получение прав в ГИБДД, а также изменения в ст. 25 и 26 закона «О безопасности дорожного движения» и поправки в положение о лицензировании автошкол.
Теперь требования к соискателям ужесточили, но сдать сам экзамен стало немного проще — число возможных штрафных баллов, при которых он считается успешно пройденным, подняли с 5 до 7, а для разворота в ограниченном пространстве габариты увеличили с пяти до семи метров.
С 1 апреля изменился срок на пересдачу. Если раньше после трех неудачных попыток можно было попробовать еще раз через три месяца, то теперь следующий экзамен может состояться только через полгода. При этом пересдачу должны назначить не позднее девяти месяцев со дня последнего экзамена. До проверки навыков не допустят граждан, в отношении которых военкоматы применили меры из-за неявки по повестке. Также они не смогут продлить срок действия водительского удостоверения. К управлению автобусами будут допускаться водители только при наличии стажа управления транспортными средствами других категорий не менее 12 месяцев.
Изменятся сроки сдачи экзамена и после лишения прав за вождение в нетрезвом виде и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения — водителей не будут допускать к переэкзаменовке в течение года после окончания срока лишения прав.
Помимо прочего, скорректируют правила замены прав для иностранцев — им придется получать сертификат в автошколе и сдавать экзамены в ГИБДД. Нововведения не затронут граждан России и Белоруссии с белорусскими правами: их заменят без экзаменов. Выданные в других странах удостоверения будут считаться действительными в течение года после получения их обладателем гражданства РФ или вида на жительство, но после автомобилистам необходимо будет поменять их на права российского образца. Это касается категорий «М» (мопеды), «А» (мотоциклы) и «В» (легковые автомобили), а также подкатегорий «А1», «В1». Для получения российских водительских удостоверений им необходимо будет сдать только теоретический экзамен. А вот для обмена национальных прав на грузовики и автобусы (категории «С» и «D», а также их подкатегории) на удостоверения российского образца, иностранным граждан придется пройти обучение в автошколе, после чего сдать и «теорию», и «практику».
«Наливайки» не в почете
В конце прошлого года Государственной думой был принят закон, позволяющий регионам устанавливать собственные требования к торговле пивом, сидром и другими слабоалкогольными напитками в любых заведениях общепита, кроме ресторанов, расположенных в таких домах и на прилегающих территориях. В том числе — регулировать время их продажи. Этот же документ предусматривает, что алкогольной продукции нельзя будет давать наименования, вводящие покупателей в заблуждение относительно природы, состава или лечебных свойств продукта.
Сейчас в Хабаровском крае действует запрет на продажу алкогольной продукции в магазинах с 22:00 до 10:00, кроме того, в День защиты детей, День молодежи, День последнего звонка и День знаний продажа алкоголя запрещена.
Правила краткосрочного съема квартиры
Новые правила краткосрочного найма предусматривают ответственность в случае правонарушений не только для постояльцев, но и для собственника помещения. Сдать квартиру на несколько суток можно будет только при соблюдении прав и законных интересов соседей.
Также нельзя будет сдавать жилье без счетчиков. Зато такую деятельность не приравняют к гостиничным услугам, которые в многоквартирных домах запрещены. Соответствующий закон вступит в силу с 3 апреля.
Перерасчет оплаты ЖКУ и новые правила перепланировки
В апреле в документах на оплату ЖКУ появится строка с перерасчетом потребления за прошлый период. Перерасчет возможен в квартирах, где есть приборы учета воды, электроэнергии, тепла, и только в случае, если он не проводился в 2023 году.
Кроме того, изменится процесс согласования перепланировки квартир. Теперь перепланировкой жилья будет считаться любое изменение границ или площади, а также образование новых помещений. Новшества содержат несколько упрощений, которые касаются, в том числе, документов о перепланировке и реконструкции помещений. Согласовывать придется изменение границ комнат, перенос дверного проема или демонтаж встроенных шкафов.
Этот же закон уточняет правила перевода жилого помещения в нежилое: теперь для окончания процедуры нужно внести все перемены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).
Ужесточение контроля за оборотом табака
С 1 апреля 2024 года ужесточается государственный контроль за оборотом табачной и никотинсодержащей продукции и вводится административная ответственность за нарушение требований к обороту или производству таких товаров. Штраф за их продажу без маркировки или несовершеннолетнему сможет достичь миллиона рублей с конфискацией имущества.
Безлицензионное производство и оборот табака и табачной продукции в крупном размере или организованной группой будет наказываться крупным штрафом до нескольких миллионов рублей, принудительными работами или лишением свободы. Также уголовную ответственность ввели за контрабанду в крупном размере алкогольных и табачных товаров через границу России со странами Евразийского экономического союза.
Помимо этого, расширится список товаров, подлежащих обязательной маркировке. Среди них — предметы одежды и аксессуары, а также икра осетровых и лососевых.