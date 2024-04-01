В Волгоградской области апрель установит новые рекорды тепла

Предстоящая неделя на юге России начнется практически с летних температур, предупреждают синоптики «Фобоса». Подобных величин не было за всю историю метеоизмерений.
Пик субтропического тепла придется на вторник, 2 апреля, когда даже в Москве ожидается +20…+22 градуса. При этом будет установлен новый температурный рекорд. Не отстает от этого и Волгоград, где днем прогнозируют 20 градусов тепла.
К середине недели погода начнет портиться. На территорию региона будет прорываться холодный атмосферный фронт. К концу недели температура воздуха упадет на 10 градусов, а в ночное время может опускаться до нулевой отметки. Вероятны небольшие дожди.
После небольшого похолодания средние температуры снова пойдут вверх, к +19…+20 градусам.
Теплая погода в ближайшие дни прогнозируется и в средней полосе России.