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В Волгоградской области апрель установит новые рекорды тепла

Синоптики предсказывают аномально высокие температуры для середины весны.

Сейчас в Ричмонде: +9° 2 м/с 93% 755 мм рт. ст. +13°
Источник: Волгоградская правда

Предстоящая неделя на юге России начнется практически с летних температур, предупреждают синоптики «Фобоса». Подобных величин не было за всю историю метеоизмерений.

Пик субтропического тепла придется на вторник, 2 апреля, когда даже в Москве ожидается +20…+22 градуса. При этом будет установлен новый температурный рекорд. Не отстает от этого и Волгоград, где днем прогнозируют 20 градусов тепла.

К середине недели погода начнет портиться. На территорию региона будет прорываться холодный атмосферный фронт. К концу недели температура воздуха упадет на 10 градусов, а в ночное время может опускаться до нулевой отметки. Вероятны небольшие дожди.

После небольшого похолодания средние температуры снова пойдут вверх, к +19…+20 градусам.

Теплая погода в ближайшие дни прогнозируется и в средней полосе России.