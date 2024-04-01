Земля в придачу. Зачем гараж по «амнистии» нужно оформлять вместе с участком

Оксана Арсентьева: Гаражная амнистия — неофициальное название, но оно точно отражает суть закона. Это упрощённый порядок, он даёт возможность получить право собственности не только на гараж, но и на земельный участок под ним. При этом можно оформить свои права, не собирая всех документов, которые нужны были ранее. Не секрет, что часто владельцы гаражей не регистрируют свои права в установленном порядке, а просто оформляют членские книжки в гаражном кооперативе.