Земля в придачу. Зачем гараж по «амнистии» нужно оформлять вместе с участком

Не на все гаражи распространяется гаражная амнистия, а право собственности на те, что под неё подпадают, можно доказать даже на основании справки об оплате коммунальных услуг и других «косвенных» документов. О том, кому подходит амнистия и кому она нужна, irk.aif.ru беседует с заместителем руководителя Управления Росреестра по Иркутской области Оксаной Арсентьевой.
Без юридической защиты
АиФ-Иркутск, Максим Шульдешов: Оксана Викторовна, зачем нужна гаражная амнистия, в чём её польза?
Оксана Арсентьева: Гаражная амнистия — неофициальное название, но оно точно отражает суть закона. Это упрощённый порядок, он даёт возможность получить право собственности не только на гараж, но и на земельный участок под ним. При этом можно оформить свои права, не собирая всех документов, которые нужны были ранее. Не секрет, что часто владельцы гаражей не регистрируют свои права в установленном порядке, а просто оформляют членские книжки в гаражном кооперативе.
— Зачем вообще нужно регистрировать право на гараж?
— Многие владельцы гаражей пользуются ими, не имея зарегистрированных прав на свою недвижимость, а ещё чаще — никак не оформляя права на земельный участок под гаражом. Они остаются без юридической защиты на случай споров и судебных разбирательств. Не могут законно совершать сделки со своим имуществом или передавать его по наследству. Административную ответственность и штрафные санкции за использование земли без оформленных документов тоже никто не отменял.
— Главное — иметь гараж для стоянки автомобиля. Зачем ещё землю оформлять?
— Важен как гараж, так и земельный участок под ним. Представьте, что с гаражом что-то случится — он может сгореть. Тогда его бывший собственник окажется в непростой ситуации, ведь гараж стоял на чужой земле.
Именно поэтому в законодательстве установлен принцип «единого объекта». Это значит, что здание и земля под ним за редким исключением должны принадлежать одному и тому же лицу. Если продаётся здание, продавать нужно и землю.
Мы всем нашим заявителям советуем обязательно обращать внимание на то, оформлены ли права на земельные участки под объектами недвижимости, в том числе под гаражами.
Справка тоже подойдёт
— Что нужно сделать, чтобы оформить гараж и землю?
— Раньше человек был вынужден идти в суд за признанием своего права, по гаражной амнистии можно получить собственность без суда, в упрощённом порядке. Надо подать заявление в администрацию муниципалитета и доказать, что гараж принадлежит именно вам. Здесь подойдёт любой документ, подтверждающий добросовестное использование гаража. До гаражной амнистии на основании таких «косвенных» подтверждений доказать своё право было нельзя. Теперь — можно.
Если гараж и земельный участок не поставлены на кадастровый учёт, также потребуются технический план гаража и межевой план земельного участка. За их оформлением следует обратиться к кадастровому инженеру.
Местная администрация рассмотрит все бумаги и, если всё в порядке, выдаст договор о предоставлении земли и самостоятельно направит документы в Росреестр для регистрации права гражданина как на гараж, так и на земельный участок под ним.
Подать документы можно и самостоятельно через МФЦ. И в том, и в другом случае владелец получит выписки из реестра недвижимости на гараж и земельный участок. Именно такая выписка доказывает факт регистрации его права собственности.
— Вы сказали о «косвенных» документах, подтверждающих добросовестное использование гаража. Что имеется в виду?
— Это могут быть справки об оплате коммунальных услуг, связанных с гаражом, или, например, договор о подключении гаража к сетям инженерно-технического обеспечения, документы о технической инвентаризации. Принимаются любые бумаги такого рода, подтверждающие тот факт, что вы пользуетесь гаражом.
Срок ограничен
— Амнистия действует на все гаражи без исключения?
— Амнистия распространяется только на одноэтажные гаражи, построенные до 30 декабря 2004 года, которые при этом не являются временными объектами. Именно поэтому металлические гаражи не подпадают под действие амнистии. Она также не распространяется на самовольные постройки и подземные гаражи в многоэтажных зданиях, офисных комплексах.
К слову, сейчас готовятся изменения в закон, согласно которым гаражная амнистия будет распространяться и на двухэтажные гаражи.
— Насколько граждане активно пользуются возможностью амнистии?
— Упрощённый порядок регистрации прав на гаражи и участки под ними пользуется спросом. В 2023 году жители области оформили права на более чем 1500 гаражей и на 1900 участков.
Всего же за время действия гаражной амнистии, а это примерно два с половиной года, оформлены права почти на 4000 гаражей и 3100 участков под гаражами.
— Гаражная амнистия бессрочная?
— Нет, закон установил, что упрощённым порядком оформления прав на гаражи можно воспользоваться до 1 сентября 2026 года. Это нужно помнить и не откладывать оформление своих прав на последний момент.