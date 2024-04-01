Приставы Самары спасли 5 кошек от истощения

Житель Самары пожаловался в суд на соседей, квартира которых была в антисанитарном состоянии. Кроме людей в ней жили 5 кошек, за которыми никто не ухаживал. В итоге по подъезду распространился стойкий запах экскрементов животных.
Суд обязал жильцов вывезти кошек из помещения, провести в нем санитарную обработку и избавиться от неприятного запаха.
Судебные приставы Промышленного района установили для хозяев животных срок исполнения судебного решения, но те не отреагировали.
В отношении них были вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей с каждого. Кошек забрали сотрудники одного из самарских приютов.
Животные были на грани истощения, им потребовалась ветеринарная помощь. Они будут ждать в приюте новых хозяев.
Жильцам антисанитарной квартиры предстоит исполнить вторую часть судебного решения: привести помещение в порядок. После этого исполнительные производства будут окончены, сообщили 1 апреля 2024 года в пресс-служба ГУФССП по Самарской области.