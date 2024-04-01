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Двое детей пропали в Горецком районе, поиски ведет МЧС

По данным МЧС, к настоящему времени детей обнаружить не удалось, их поиски продолжаются.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 1 апр — Sputnik. Сотрудники МЧС ведут поиски двух детей, пропавших в Горецком районе, сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник.

По данным МЧС, информация о произошедшем спасателям потупила в 20:59 накануне, в воскресенье 31 марта.

«Поступило сообщение о пропавших возле деревни Матюты девочке 2010 года рождения и мальчике 2013 года рождения», — сказали в министерстве.

Там также уточнили, что для поисковых работ задействованы 11 единиц техники и 34 человека, из них от МЧС — девять техсредств и 26 работников.

По информации ведомства, к настоящему времени пропавшие дети не обнаружены, их поиски продолжаются.