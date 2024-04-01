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14 тысяч жителей Иркутской области заболели ОРВИ

Грипп подтвердился у 19 жителей области.

Источник: Комсомольская правда

За прошлую неделю в Иркутской области ОРВИ заболели 14049 человек, в числе которых 8829 — дети. Грипп подтвердился у 19 жителей. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора региона.

— Заболеваемость COVID-19 находится на уровне прошлой недели — 231 случай, — говорят в ведомстве.

В ведомстве также напомнили, что с приходом тепла вирусы не исчезают, поэтому важно продолжать соблюдать меры профилактики. В частности, нужно мыть руки чаще, использовать антисептик, избегать контактов с заболевшими, проводить влажную уборку и проветривать помещения, вести здоровый образ жизни.