14 тысяч жителей Иркутской области заболели ОРВИ

В ведомстве также напомнили, что с приходом тепла вирусы не исчезают, поэтому важно продолжать соблюдать меры профилактики. В частности, нужно мыть руки чаще, использовать антисептик, избегать контактов с заболевшими, проводить влажную уборку и проветривать помещения, вести здоровый образ жизни.