14 тысяч жителей Иркутской области заболели ОРВИ

За прошлую неделю в Иркутской области ОРВИ заболели 14049 человек, в числе которых 8829 — дети. Грипп подтвердился у 19 жителей. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора региона.
— Заболеваемость COVID-19 находится на уровне прошлой недели — 231 случай, — говорят в ведомстве.
В ведомстве также напомнили, что с приходом тепла вирусы не исчезают, поэтому важно продолжать соблюдать меры профилактики. В частности, нужно мыть руки чаще, использовать антисептик, избегать контактов с заболевшими, проводить влажную уборку и проветривать помещения, вести здоровый образ жизни.