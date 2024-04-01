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На дороги Волгограда выпустят первого «Львенка»

Два первых трамвая модели «Львенок» прибыли в минувшие выходные в Волгоград.

Пока они находятся на базе «ЭлектроТранспорт Плюс» на улице Ангарской в Дзержинском районе. После осмотра и обкатки их выпустят на линию.

Односекционный «Львенок» и трехсекционная модель «Невский» приобретены в рамках инвестпрограммы. Вторую можно будет использовать, не оснащенных разворотными кольцами, и при ремонте путей — она оснащена двумя кабинами и дверьми, расположенными по обе стороны бортов.

Низкопольные модели оснащены USB-розетками для зарядки мобильников и системой климат-контроля. «Львенок» вмещает около 150 пассажиров, «Невский» — до 205, уточняют в пресс-службе мэрии.