На дороги Волгограда выпустят первого «Львенка»

Пока они находятся на базе «ЭлектроТранспорт Плюс» на улице Ангарской в Дзержинском районе. После осмотра и обкатки их выпустят на линию.
Односекционный «Львенок» и трехсекционная модель «Невский» приобретены в рамках инвестпрограммы. Вторую можно будет использовать, не оснащенных разворотными кольцами, и при ремонте путей — она оснащена двумя кабинами и дверьми, расположенными по обе стороны бортов.
Низкопольные модели оснащены USB-розетками для зарядки мобильников и системой климат-контроля. «Львенок» вмещает около 150 пассажиров, «Невский» — до 205, уточняют в пресс-службе мэрии.