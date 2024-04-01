На дороги Волгограда выпустят первого «Львенка»

Односекционный «Львенок» и трехсекционная модель «Невский» приобретены в рамках инвестпрограммы. Вторую можно будет использовать, не оснащенных разворотными кольцами, и при ремонте путей — она оснащена двумя кабинами и дверьми, расположенными по обе стороны бортов.