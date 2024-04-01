Мэрия объяснила, почему в Омске рубят деревья

Насущной проблемой омичей остаётся вырубка деревьев. Очередная жалоба появилась в телеграм-канале «Фадина общается. 2.0.».
«Сейчас очень активно вырубаются и кронируются тополя, клены, ивы. А ведь когда-то эти деревья активно высаживались, чтобы озеленить, убрать заболоченность, ветра, пыль. У нас пятачок между двух школ 46 и 51 в микрорайоне, где реально гулять комфортно даже в жару среди деревьев. Так нет же, не первый год не могу добиться, чтобы навели порядок на территории, в том числе и с границами земельных участков. Бесхозяйственность. А еще удивляемся, что город так хорошо утопает сейчас. Даже в этом деревья могли бы помочь», — написала омичка.
Мэрия объяснила, что со временем деревья становятся аварийными, поэтому для обеспечения безопасности необходимо вовремя их убирать.
«К сожалению, в условиях городской среды, особенно вблизи дорог, деревья стареют быстрее, быстрее становятся аварийными. Для предотвращения обрушений ветвей и стволов — опасные ветви убирают. Глубокая санитарная обрезка позволяет продлить жизнь старовозрастного дерева. Мы стараемся сохранить каждое дерево, но в приоритете вопросы безопасности. В Омске много старовозрастных деревьев, высаженных в середине прошлого века, срок жизни которых подходит к концу. Работы по замене зеленых насаждений ведутся уже несколько лет, но на это требуется время. Отметим, что долгие годы этому вопросу достаточное внимание не уделялось, и сейчас это одно из основных направлений деятельности администрации, общественников, предприятий и организаций. Каждый может внести свой вклад в озеленение родного города и повышение комфорта городской среды», — ответили в городской администрации.