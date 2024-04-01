Мэрия объяснила, почему в Омске рубят деревья

«Сейчас очень активно вырубаются и кронируются тополя, клены, ивы. А ведь когда-то эти деревья активно высаживались, чтобы озеленить, убрать заболоченность, ветра, пыль. У нас пятачок между двух школ 46 и 51 в микрорайоне, где реально гулять комфортно даже в жару среди деревьев. Так нет же, не первый год не могу добиться, чтобы навели порядок на территории, в том числе и с границами земельных участков. Бесхозяйственность. А еще удивляемся, что город так хорошо утопает сейчас. Даже в этом деревья могли бы помочь», — написала омичка.