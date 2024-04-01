Ажиотаж вокруг поездки на Шантарские острова создали жители Хабаровского края

Сегодня в Хабаровском крае стартовали продажи туров на Шантарские острова для жителей региона по специальной цене. Пилотный проект запущен по поручению губернатора Михаила Дегтярева. Программа реализуется в рамках флагманской инициативы «Край притяжения. Туризм в удовольствие», и ее главная задача — повышение доступности путешествий внутри региона. Как отметили в краевом министерстве туризма, при отборе туроператора большое внимание уделяли комфорту туристов: варианты размещения, санитарные условия, в том числе наличие санузлов, душевых и бани, наполнение экскурсионной программы, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
— По итогам конкурсного отбора победителем стала компания, которая много лет работает на данном направлении — ООО «Дальневосточные экспедиции». Программа нескольких групповых путешествий, которые запланированы на август текущего года, включает в себя трансфер из Хабаровска до побережья Охотского моря и обратно, посещение островов национального парка, 3-х разовое питание, проживание в домиках, рыбалку, прогулки по эко-тропам в сопровождении инструкторов, плавание на сапах, наблюдение за китами и многое другое, — отметили в АНО «Туристский информационный центр».
Главное условие для приобретения путевки по специальной цене — постоянная регистрация на территории Хабаровского края не менее трех лет. Количество путевок ограничено.
— Ажиотаж вокруг субсидированного тура очень высокий. В первый день начала продаж люди приезжали за два часа до открытия офиса и выстраивались в очередь. Считаю данный проект очень перспективным и могу с уверенностью сказать, что он будет пользоваться высоким спросом и популярностью у жителей региона, — подчеркнул генеральный директор ООО «Дальневосточные Экспедиции» Бахт Мавланов.
— Давно мечтал посетить эти места, потому что для нас это, вроде, и близко, но в то же время далеко. Ну и цены, соответственно, были не такие приятные, как сейчас. Мы решили воспользоваться данной возможностью и уже летом поедем на Шантары, — рассказал хабаровчанин Вадим Глухов.
Отметим также, что в рамках флагманской инициативы «Край притяжения. Туризм в удовольствие» в регионе реализуется проект «Отдыхаем в крае». В его рамках жители и гости города могут получить скидку на экскурсии и маршруты пот региону по промослову «Минтур».