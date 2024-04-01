Ажиотаж вокруг поездки на Шантарские острова создали жители Хабаровского края

— Давно мечтал посетить эти места, потому что для нас это, вроде, и близко, но в то же время далеко. Ну и цены, соответственно, были не такие приятные, как сейчас. Мы решили воспользоваться данной возможностью и уже летом поедем на Шантары, — рассказал хабаровчанин Вадим Глухов.