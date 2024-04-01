Хабаровчане могут принять участие в конкурсе «Открытки Победы» к 9 мая

Хабаровчане могут принять участие в Международном конкурсе рисунков «Открытки Победы» к 9 мая, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.
Подать заявки на участие в конкурсе необходимо до 15 апреля, условия конкурса опубликованы на сайте.
Участникам конкурса необходимо изобразить подвиги людей, которые внесли свой вклад в Победу: как помогали и делали свою работу фронтовые корреспонденты и писатели, актеры и музыканты, врачи и медсестры, рабочие, учителя и другие.
Для создания рисунка можно использовать любую технику: акварель, гуашь, карандаши, тушь и другие. Жюри оценит творческий замысел, эмоциональность, оригинальность и мастерство исполнения.