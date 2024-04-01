«Тенденция общей смертности негативна»: в Нижнекамске выросла смертность населения

C начала текущего года в Нижнекамске зафиксировано 464 случая смерти, что указывает на ухудшение общей ситуации с смертностью в регионе. Основными причинами смерти жителей являются болезни системы кровообращения и онкологические заболевания, сообщил Сергей Мерясев, начальник управления здравоохранения Нижнекамского района.
«Сегодня в Нижнекамском районе тенденция общей смертности негативна. Показатель составляет 10,4 на 1 000 населения. Это 464 потерянные жизни», — заметил Сергей Мерясев.
По словам Мерясева, статистика по онкологическим заболеваниям в регионе показывает постоянный рост. За последние годы количество умерших от рака увеличивается, как и число пациентов, стоящих на учете из-за данного диагноза.
Для предотвращения развития и своевременного выявления заболеваний Мерясев подчеркивает важность диспансеризации. В 2024 году на медицинский осмотр и диспансеризацию направлены 110 965 жителей Нижнекамска.
Ранее мы писали, что в Нижнекамске младенческая смертность снизилась на 34%. Об этом рассказали на медицинском совете.