«Тенденция общей смертности негативна»: в Нижнекамске выросла смертность населения

C начала текущего года в Нижнекамске зафиксировано 464 случая смерти, что указывает на ухудшение общей ситуации с смертностью в регионе. Основными причинами смерти жителей являются болезни системы кровообращения и онкологические заболевания, сообщил Сергей Мерясев, начальник управления здравоохранения Нижнекамского района.