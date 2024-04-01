В Калининграде появился мемориальный знак Александру I и теперь хотят установить памятник

В Калининграде в Южном парке установили памятный знак императору Александру I. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.
«Именно здесь, на территории современного парка Южный, в 1808 году Александр I прогуливался верхом с прусским королем Фридрихом Вильгельмом III, осматривая поле боя времен обороны Кенигрсберга русско-прусскими силами от французских захватчиков», — прокомментировал министр.
По его словам, установку памятного знака приурочили к 210-й годовщине взятия Парижа.
Андрей Ермак отметил, что в ближайшем будущем в Калининграде «обязательно появится» памятник Александру I. Где — не уточнил.