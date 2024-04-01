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В Калининграде появился мемориальный знак Александру I и теперь хотят установить памятник

Камень с портретом императора поставили в Южном парке.

Источник: телеграм-канал министра Андрея Ермака

В Калининграде в Южном парке установили памятный знак императору Александру I. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

«Именно здесь, на территории современного парка Южный, в 1808 году Александр I прогуливался верхом с прусским королем Фридрихом Вильгельмом III, осматривая поле боя времен обороны Кенигрсберга русско-прусскими силами от французских захватчиков», — прокомментировал министр.

По его словам, установку памятного знака приурочили к 210-й годовщине взятия Парижа.

Андрей Ермак отметил, что в ближайшем будущем в Калининграде «обязательно появится» памятник Александру I. Где — не уточнил.

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