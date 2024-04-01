Ученые Сибири сравнили пользу дикой рыбы и окультуренной

Совместный коллектив специалистов Сибирского федерального университета и Красноярского научного центра СО РАН, уже несколько лет изучающий гольца из озера Собачьего, сравнил этого представителя семейства лососей с искусственно вскормленным собратом и пришел к многообещающим выводам.
О планах сибирских ученых искусственно вывести на рыбных фермах популяцию арктического гольца, а затем освоить выращивание этой чрезвычайно полезной рыбы, на редкость богатой полиненасыщенными жирными кислотами омега-3, «РГ» писала в 2020—2021 годах. А еще раньше появились интригующие сведения о выловленных в таймырском озере на севере Красноярского края особях гольца, которого признали одной из самых полезных для человека рыб.
Эксперимент показал, что арктического гольца можно успешно выращивать в условиях аквакультуры. Однако возник вопрос: а так ли ценен окультуренный лосось, как его родственник из северных водоемов?
Исследователи проанализировали мышечную ткань молодых «одомашненных» гольцов и сравнили результаты с данными по дикой популяции. Как выяснилось, показатели рыбы с фермы ничуть не уступают северным образцам. «Это открывает широкие перспективы для нужд пищевой промышленности Российской Федерации», — резюмировали в СФУ.
«Молодь гольца, которую кормят типичным кормом для рыб, обладает таким же количеством омега-3 и омега-6, как ее дикие сородичи. Вероятно, это связано с генетическими особенностями, врожденной способностью накапливать определенные вещества в высоких количествах, несмотря на отличия рациона диких и окультуренных особей», — поделилась доцент кафедры водных и наземных экосистем СФУ Анастасия Рудченко.
По словам эксперта, теперь ученым предстоит проанализировать и сравнить половозрелых особей, когда рыба достигнет товарной массы. Ждать придется не так уж долго. Например, стерлядь в природе достигает зрелости к семи годам, а в аквакультуре — вдвое быстрее. Специалисты полагают, что эта закономерность распространяется и на гольца.
Справка «РГ»
Филе арктического гольца (или боганидской палии) — ценный пищевой продукт, способствующий профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, снижению утомляемости, укреплению нервной системы. Для поддержания здоровья сосудов и мозга человеку достаточно есть блюда из этой рыбы один-два раза в неделю. Выведением гольца занимаются несколько предприятий Красноярского края. Создание маточного стада аквакультурного гольца будет способствовать массовому размножению этой рыбы в рыбохозяйствах и снизит нагрузку на дикие популяции в заповедных озерах, позволит восполнить истощающиеся запасы этих лососевых в природных водоемах.