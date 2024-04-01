Ученые Сибири сравнили пользу дикой рыбы и окультуренной

О планах сибирских ученых искусственно вывести на рыбных фермах популяцию арктического гольца, а затем освоить выращивание этой чрезвычайно полезной рыбы, на редкость богатой полиненасыщенными жирными кислотами омега-3, «РГ» писала в 2020—2021 годах. А еще раньше появились интригующие сведения о выловленных в таймырском озере на севере Красноярского края особях гольца, которого признали одной из самых полезных для человека рыб.