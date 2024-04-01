Главные новости 1 апреля

ФНС раскрыла число россиян со счетами за рубежом

По состоянию на конец 2023 года налоговой известно о 539 тыс. таких лиц.



Власти обсудили создание ответственного за мигрантов ведомства

Новое ведомство будет отвечать за межнациональную и миграционную политику и, как предполагается, будет напрямую подчиняться президенту.



Банки обяжут использовать охлаждающие фразы в рекламе кредитов

Предполагается, что благодаря этому клиенты смогут оценить свои возможные риски.



В РФ изменились правила сдачи экзаменов на водительские права

Для сдачи экзамена на водительское удостоверение в России теперь нужен СНИЛС, а повестка в военкомат не позволит получить права.



Вильфанд спрогнозировал снег и морозы в апреле

Крайне редко бывает, чтобы апрель обходился без снега.