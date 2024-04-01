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Главные новости 1 апреля

Самое интересное и важное: дайджест Новостей Mail.Ru.

ФНС раскрыла число россиян со счетами за рубежом
По состоянию на конец 2023 года налоговой известно о 539 тыс. таких лиц.

Власти обсудили создание ответственного за мигрантов ведомства
Новое ведомство будет отвечать за межнациональную и миграционную политику и, как предполагается, будет напрямую подчиняться президенту.

Банки обяжут использовать охлаждающие фразы в рекламе кредитов
Предполагается, что благодаря этому клиенты смогут оценить свои возможные риски.

В РФ изменились правила сдачи экзаменов на водительские права
Для сдачи экзамена на водительское удостоверение в России теперь нужен СНИЛС, а повестка в военкомат не позволит получить права.

Вильфанд спрогнозировал снег и морозы в апреле
Крайне редко бывает, чтобы апрель обходился без снега.