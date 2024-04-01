Лицом в пол: во Владивостоке задержали 36 человек за организацию казино, среди них майор полиции

Участники группировки надавали взяток на 42 миллиона рублей, лишь бы их не трогали. Также они платили людям, готовым взять вину на себя и отбыть наказание. За это троим из членов ОПС также инкриминируется воспрепятствование правосудию. Видео с задержанием можно посмотреть в нашем telegram-канале.