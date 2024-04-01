Лицом в пол: во Владивостоке задержали 36 человек за организацию казино, среди них майор полиции

Не менее 375 миллиона рублей заработали члены организованного преступного сообщества (ОПС), занимавшиеся во Владивостоке нелегальным игорным бизнесом. Группировка работала с декабря 2018 по август 2022 года. Его организатором, по версии следствия, является Игорь Москаленко, сообщили 1 апреля в СУ СК РФ по Приморью.
Участники группировки надавали взяток на 42 миллиона рублей, лишь бы их не трогали. Также они платили людям, готовым взять вину на себя и отбыть наказание. За это троим из членов ОПС также инкриминируется воспрепятствование правосудию. Видео с задержанием можно посмотреть в нашем telegram-канале.
Как узнала «КП — Дальний Восток», обвиняется в получении взяток майор полиции Оганес Аветисян, начальник отделения по выявлению преступлений в финансово-кредитной сфере УЭБ УМВД РФ по Приморью. Более того, среди подозреваемых и родственники упомянутого правоохранителя: Карапет Аветисян и Руслан Аветисян. Они предприниматели из отраслей торговли: первый, согласно ЕГРЮЛ, занимался автомобилями, второй — держал магазин по розничной торговле продуктами.
Вся группировка проходит по статьям за незаконную игорную деятельность, организацию преступного сообщества, посредничество во взяточничестве, дачу взятки и мошенничество в зависимости от роли каждого.