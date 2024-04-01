Прокуратура: и.о. главы Емельяновского района 12 раз на служебной машине ездил в Минусинск

Как рассказали в прокуратуре края, в период с октября 2023 года по январь 2024 года чиновник 12 раз выезжал на юг края для участия в судебных заседаниях, где выступал в качестве подсудимого. При этом он не хотел тратить на поездки свои средства.
«Для избежания материальных затрат на транспортные услуги, он давал незаконные указания штатному водителю предоставить ему для поездок заправленный по топливной карте служебный автомобиль и заполнить путевые листы с отражением в них недостоверных сведений о его перемещении по территории района в служебных целях», — рассказали в прокуратуре.
«В результате неправомерного использования транспортного средства администрации Емельяновского района причинен ущерб в размере около 40 тыс. рублей. Кроме того, в октябре и ноябре 2023 года глава муниципального образования дважды присутствовал на судебных заседаниях в рабочее время. В эти дни ему незаконно начислена заработная плата в размере 22,1 тыс. рублей», — рассказали в пресс-службе.
Нарушения выявили во время проверки исполнения бюджетного законодательства. Материалы были переданы в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновного лица. По результатам их рассмотрения в отношении главы района возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой местного самоуправления). Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратуры.