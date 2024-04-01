Три новые школы в Краснодаре досрочно начали принимать детей

Мэр объяснил, что для запуска пришкольных лагерей в каникулы в данных учреждениях было принято решение постепенно начинать в них образовательный процесс именно с четвертой четверти. К занятиям приступили школьники начальных классов, которые живут в близлежащих микрорайонах. Их перевели в новые школы из действующих целыми классами вместе с педагогами.