Три новые школы в Краснодаре досрочно начали принимать детей

Мэр объяснил, что для запуска пришкольных лагерей в каникулы в данных учреждениях было принято решение постепенно начинать в них образовательный процесс именно с четвертой четверти. К занятиям приступили школьники начальных классов, которые живут в близлежащих микрорайонах. Их перевели в новые школы из действующих целыми классами вместе с педагогами.
Евгений Наумов отметил, что новые школы имеют современное оборудование и готовы к учебному процессу. В учреждениях будут работать кружки, студии, секции, чтобы дети могли заниматься дополнительным образованием.