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Три новые школы в Краснодаре досрочно начали принимать детей

В Краснодаре три новые школы досрочно начали образовательный процесс. Это два филиала образовательных учреждений в ЖК «Самолет» и один на улице Колхозной, рассказал глава города Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

Мэр объяснил, что для запуска пришкольных лагерей в каникулы в данных учреждениях было принято решение постепенно начинать в них образовательный процесс именно с четвертой четверти. К занятиям приступили школьники начальных классов, которые живут в близлежащих микрорайонах. Их перевели в новые школы из действующих целыми классами вместе с педагогами.

Евгений Наумов отметил, что новые школы имеют современное оборудование и готовы к учебному процессу. В учреждениях будут работать кружки, студии, секции, чтобы дети могли заниматься дополнительным образованием.

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