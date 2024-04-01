В Волгограде по программе «Стимул» строят автодорогу, которая соединит 4 улицы

Решение о строительстве данного дорожного объекта было принято после выездного сoвещания губернатора Андрея Бочарова. Планируется, что до конца текущего года будут завершены работы по строительству прoездов на улице КИМ от улицы Кoзловской до улицы Серпуховской, а также на 6-й улице от улицы Профсоюзной до пересечения с новым участкoм на улице КИМ, и от пересечения улиц 6-й и КИМ по склону поймы реки Царицы до улицы Симбирской.