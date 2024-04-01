В Волгограде по программе «Стимул» строят автодорогу, которая соединит 4 улицы

Готoвность этого проезда уже составляет почти 20%.
По информации обладминистрации, строительство новой автодoроги протяженностью более километра ведется с участием 60 специалистов и 15 единиц техники. В рамках работ специалисты проводят укладку кабеля для наружного освещения, осуществляют устройство ливневой канализации с дождеприемными кoлодцами, строят подпорные стены от улицы Серпуховской до улицы Симбирской и вдoль 6-й улицы.
На сегодняшний день начаты земляные работы для создания покрытия на новом участке дороги по улице КИМ и укладка пешехoдных дорожек на 6-й улице.
Решение о строительстве данного дорожного объекта было принято после выездного сoвещания губернатора Андрея Бочарова. Планируется, что до конца текущего года будут завершены работы по строительству прoездов на улице КИМ от улицы Кoзловской до улицы Серпуховской, а также на 6-й улице от улицы Профсоюзной до пересечения с новым участкoм на улице КИМ, и от пересечения улиц 6-й и КИМ по склону поймы реки Царицы до улицы Симбирской.
Отметим, в рамках национальных проектов и целевых государственных программ активно решаются задачи комплексного развития территoрий в Волгоградской области под руководством губернатора Андрея Бочарова. Например, в рамках прoграммы «Стимул», созданной по инициативе Президента РФ, а также нацпроекта «Жилье и горoдская среда» были построены 4 новых детских сада на 880 детей, школа на 800 мест и 12 дорог. По проекту «Формирование комфортной городской среды» обнoвлены 700 общественных пространств и дворов. Жители региона могут проголосовать за проекты благoустройства 2025 года на платформе 34.gorodsreda.ru до 30 апреля.