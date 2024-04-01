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Канатная дорога Нижний Новгород — Бор перешла на летнее расписание с 1 апреля

В будние дни она открыта с 6:45.

Источник: Нижегородские канатные дороги

Канатная дорога, связывающая Нижний Новгород и Бор, перешла на летнее расписание с апреля. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

В будние дни переправа открыта с 6:45 до 22:00. Отправиться до столицы Приволжья или Бора в праздничные и выходные дни можно с девяти утра. Канатка будет работать до десяти часов вечера.

Пассажиров предупредили и о регламентных работах. Специалисты будут обслуживать воздушную переправу по понедельникам и четвергам с 10:45 до 13:00.

Напомним, что в конце марта на весенне-летний график перешел аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде. Для пассажиров воздушной гавани доступны как внутренние, так и международные направления полетов. Утвержденное расписание будет действовать до 26 октября.