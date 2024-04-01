Торговые ряды Московского рынка Казани перенесут в обновленное здание

— Ждем реконструкцию Московского рынка, который превратится в современный гастрорынок для 400 предпринимателей, где можно будет не только приобрести продукты, но и попробовать разные кухни мира, отдохнуть в благоустроенной парковой зоне, — сказал Ильсур Метшин.