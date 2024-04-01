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О чём расскажут синие облака: приметы на день Фотиньи Колодезницы 2 апреля

Нельзя на этот праздник считать деньги.

2 апреля 2024 года отмечается народный праздник Фотиньи Колодезницы и церковный день памяти мученицы Фотины Самарянки. «Клопс» собрал приметы, связанные с этой датой.

В этот день рекомендуется умываться колодезной водой, поливать ею огород и окроплять дом. Это считается заботой о здоровье и привлечением удачи в жилище.

Согласно народным поверьям, если в поле на Фотинью закопать три пятака, то в семье будет достаток. Девушкам в этот день не следует демонстрировать своё приданое и свадебные наряды, так как это может задержать замужество.

Строго запрещено на Фотинью резать кур, чтобы избежать проблем с пищеварением. Кроме того, не рекомендуется рассказывать о своих планах и мечтах и считать деньги — это может привлечь проблемы. Нельзя говорить о тайнах, чтобы избежать их раскрытия и потенциального вреда.

Приметы, связанные с погодой:

  • Если на ночном небе не видно звёзд, ожидается тёплая погода.
  • Птицы, строящие гнёзда на солнечной стороне — к холодному лету.
  • Изобилие талой воды весной предвещает многотравье летом.