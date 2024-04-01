О чём расскажут синие облака: приметы на день Фотиньи Колодезницы 2 апреля

Строго запрещено на Фотинью резать кур, чтобы избежать проблем с пищеварением. Кроме того, не рекомендуется рассказывать о своих планах и мечтах и считать деньги — это может привлечь проблемы. Нельзя говорить о тайнах, чтобы избежать их раскрытия и потенциального вреда.