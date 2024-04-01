Житель Братска получил два года колонии за пьяную стрельбу из травмата

— В октябре прошлого года ночью на автостоянке произошла ссора между двумя мужчинами. Подсудимый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз выстрелил в своего противника из травматического пистолета ИЖ-79−9Т, — сообщили в суде.