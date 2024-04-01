Зеленоватую комету Понса-Брукса заснял волгоградский астроном

Волгоградскому астроному Кириллу Егорову удалось заснять комету Понса-Брукса. Разговоры о том, что она мелькнет в небе над городом-героем, начались, когда над восточными регионами страны появился неопознанный летающий объект. Некоторые наблюдатели предположили тогда, что это и есть комета, которую земляне могут увидеть один раз в 71 год.
Специалисты это предположение отмели, заметив, что кометы так быстро не передвигаются. К тому же комета Понса Брукса не будет такой яркой. На снимке сотрудника Волгоградского планетария она едва видна: «Зеленоватая в центре, слева от звезды Хамаль, ярчайшей в созвездии Овна», — комментирует размещенный в VK снимок астроном.
По его словам, последний раз жители города могли наблюдать это небесное тело, когда открылся Сталинградский планетарий, в 1954 году. В следующий раз она навестит волгоградцев в августе 2 095 года. На днях в Волгограде побывал «звезда» земного масштаба — Прохор Шаляпин.