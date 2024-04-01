Зеленоватую комету Понса-Брукса заснял волгоградский астроном

Волгоградскому астроному Кириллу Егорову удалось заснять комету Понса-Брукса. Разговоры о том, что она мелькнет в небе над городом-героем, начались, когда над восточными регионами страны появился неопознанный летающий объект. Некоторые наблюдатели предположили тогда, что это и есть комета, которую земляне могут увидеть один раз в 71 год.