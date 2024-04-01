Спасательную операцию на руднике «Пионер» прекратили — ТАСС

Как сообщает ТАСС, с 1 апреля прекратили спасательную операцию на руднике «Пионер» в Амурской области, где находятся кузбасские горноспасатели. В результате обрушения шахты 18 марта под завалами оказались 13 вахтовиков.
Результаты бурения пяти скважин показали, что выработки, где могли находиться горняки, заполнены горной массой и водой. Также жизни спасателей угрожает смертельный риск, связанный с высокой вероятность повторного обвала горной массы и затопления в подземных выработках. Может обрушиться и борт карьера в объёме более 200 тыс. кубических метров.
Специалисты проектных институтов начали готовить проект работ по устранению угрозы, и до обеспечения безопасности работы в шахте люди туда заходить не будут. Руководство рудника заплатит каждому члену семьи пострадавших годовой заработок горняка и будет выплачивать ежемесячное пособие на несовершеннолетних детей. Также финансово людей поддержат и власти.