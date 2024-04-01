Спасательную операцию на руднике «Пионер» прекратили — ТАСС

Специалисты проектных институтов начали готовить проект работ по устранению угрозы, и до обеспечения безопасности работы в шахте люди туда заходить не будут. Руководство рудника заплатит каждому члену семьи пострадавших годовой заработок горняка и будет выплачивать ежемесячное пособие на несовершеннолетних детей. Также финансово людей поддержат и власти.