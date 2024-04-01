В Башкирии назвали ожидаемые сроки начала ледохода

Ранее сообщалось, что со 2 по 5 апреля с выносом воздушной массы с южных широт по республике ожидается аномально теплая погода со среднесуточной температурой воздуха на 3−7° выше нормы. Температура воздуха будет повышаться ночью до 0,+5°, днем до +10,+15°. Ожидается активное снеготаяние.