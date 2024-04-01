В Башкирии назвали ожидаемые сроки начала ледохода

Согласно прогнозам, раньше всего ледоход начнется на реке Уфа в районе Шакши. Предполагаемые даты — с 1 по 7 апреля.
Уже со 2 по 8 апреля лед тронется лед на реке Белая в районе Уфы.
Предположительное начало ледохода на реках Сим, Юрюзань, Лемеза, Дема, Ай придется на
По данным специалистов, процесс разрушения льда на малых степных реках возможно будет сопровождаться заторами с резкими подъемами уровней воды. При заторах ожидается прохождение максимальных уровней воды и выход воды на пойму, возможны подтопления пониженных прибрежных участков населенных пунктов в бассейнах рек.
Ранее сообщалось, что со 2 по 5 апреля с выносом воздушной массы с южных широт по республике ожидается аномально теплая погода со среднесуточной температурой воздуха на 3−7° выше нормы. Температура воздуха будет повышаться ночью до 0,+5°, днем до +10,+15°. Ожидается активное снеготаяние.