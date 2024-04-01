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На службу в научные роты отправятся 15 призывников из Татарстана

В Татарстане готовятся к отправке порядка 15 призывников, которые пройдут военную службу по призыву в научных ротах армии России.

Источник: ИА Татар-информ

Об этом «Татар-информу» сообщил временно исполняющий обязанности Военного комиссара Республики Татарстан Алексей Денькин.

«С февраля по март представителями научных рот в вузах республики отобрано порядка 15 человек», — отметил он.

Задачей военнослужащих, проходящих военную службу в научных ротах, является проведение актуальных военно-научных исследований.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что всего за весенний призыв республика отправит на службу в армию порядка 3,5 тысячи молодых людей, подробнее в материале.