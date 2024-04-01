Некоторым учителям в Приморье увеличат зарплаты

Программа «Земский учитель» успешно решает проблему кадров в сельских поселениях. Проект стал по-настоящему народным: в 2023 году конкурс по стране в среднем составил 15 человек на место. А увеличение сумм выплат — серьезное подспорье для специалистов.



Как отметила первый зампредседателя Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, за время работы программы уровень инфляции составил почти 32 процента. Поэтому нужна единоразовая индексация выплаты на размер инфляции за последние четыре года, а с 2025 года нужно индексировать выплаты ежегодно на уровень инфляции за прошедший год.



Также нужна система повышающих коэффициентов для регионов, где наибольший дефицит в сельских школах, полагает Лантратова. Коэффициенты могут составлять от 1,1 до 2,0.



Кроме того, необходимо на федеральном уровне закрепить предоставление учителям служебного жилья на период участия в программе. При этом у педагогов должно быть право на приватизацию, если они остались работать в школе и учили детей, например, семь — десять лет. Если возможности предоставить учителям служебное жилье нет, то нужно компенсировать их траты на аренду.