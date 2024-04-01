Некоторым учителям в Приморье увеличат зарплаты

Кабмин намерен в два раза увеличить дополнительные выплаты классным руководителям. Ощутимо подрастут и поощрения участникам программы «Земский учитель». Наставников в сельских школах очень ждут: на официальном сайте программы размещено более пяти тысяч вакансий. Как увеличатся доходы педагогов, рассказала «Парламентская газета».
Кураторам групп в колледжах и классным руководителям, которые работают в городах и селах с населением до 100 тысяч человек, увеличат доплаты. Сейчас за классное руководство им платят 5 тысяч рублей. С 1 марта 2024 года сумма увеличится до 10 тысяч. Соответствующий проект постановления Правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Еще один проект постановления кабмина предлагает увеличить размер поощрений участникам проекта «Земский учитель». Педагоги, переехавшие на работу в села и райцентры, имеют право на единовременную выплату. Сейчас она составляет 1 миллион рублей, а в Дальневосточном федеральном округе — 2 миллиона. Теперь в новых регионах и на Дальнем Востоке заплатят 3 миллиона рублей, в остальных субъектах — 1,5 миллиона.
Программа «Земский учитель» успешно решает проблему кадров в сельских поселениях. Проект стал по-настоящему народным: в 2023 году конкурс по стране в среднем составил 15 человек на место. А увеличение сумм выплат — серьезное подспорье для специалистов.
Как отметила первый зампредседателя Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, за время работы программы уровень инфляции составил почти 32 процента. Поэтому нужна единоразовая индексация выплаты на размер инфляции за последние четыре года, а с 2025 года нужно индексировать выплаты ежегодно на уровень инфляции за прошедший год.
Также нужна система повышающих коэффициентов для регионов, где наибольший дефицит в сельских школах, полагает Лантратова. Коэффициенты могут составлять от 1,1 до 2,0.
Кроме того, необходимо на федеральном уровне закрепить предоставление учителям служебного жилья на период участия в программе. При этом у педагогов должно быть право на приватизацию, если они остались работать в школе и учили детей, например, семь — десять лет. Если возможности предоставить учителям служебное жилье нет, то нужно компенсировать их траты на аренду.