На федеральном канале выходит сериал «Цирк!», снятый в Самаре

«Опыт съемок нашего сериала может лечь в основу создаваемой кинокомиссии. За эти 40 смен, которые мы отработали в Самаре, 99% ситуаций, за исключением самых невероятных, были решены. В Самарской области есть все, чтобы снимать: прекрасная Волга, курортный сезон, жаркое лето. Единственная проблема — о Самаре знает мало кинематографистов, мы по привычке ездим снимать в другие города. Теперь я очень рекомендую Самару всем коллегам. Создание кинокомиссии в регионе станет одним из главных шагов к системной работе с кино», — сказал продюсер сериала «Цирк!» Павел Сарычев.